TRUE LOVE ist 100 % Natur, bio und vegan. Und vor allem völlig ohne Zuckerzusätze, künstliche Farbstoffe, Aromen, Konservierungsstoffe oder Palmöl.

Da Geschmäcker ja unterschiedlich sind und wir schon unzählig viele Kreationen gezaubert haben, gibt es mittlerweile schon 16 Sorten Bio-Naturriegel im Sortiment.

Nachdem unsere Bio-Naturriegel so gut angekommen sind, häuften sich die Anfragen nach Bio-Naturmüsli und so gibt es mittlerweile bereits einige leckere Müslis, um mit einer leckeren Frühstücksbowl gestärkt in den Tag zu starten.

Alle TRUE LOVE Produkte werden in der Riegelfabrik in Kremsmünster per Hand produziert. Von hier aus werden Kunden und Läden mit den Naturriegeln beliefert.